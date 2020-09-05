قرعة مونديال اليد تحت سفح الهرم.. بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 05:19 مساء

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة اليد في مختلف أنحاء العالم، اليوم السبت، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا، صوب أهرامات الجيزة، حيث موقع إجراء مراسم قرعة بطولة العالم المقبلة، المقرر إقامتها في مصر مطلع العام المقبل، وتستحوذ قرعة البطولة على اهتمام بالغ، نظرًا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم، في ظل مشاركة 32 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ، كما تساهم هذه القرعة في كسر أجواء الأزمة التي عاشها العالم خلال الأشهر الماضية، بسبب تفشي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد».

وتستضيف مصر البطولة التي تمثل النسخة الـ27 في تاريخ بطولات العالم، بالفترة من 14 إلى 31 يناير 2021، وتجرى القرعة عند سفح الأهرامات، في الموقع الذي استضاف خلال السنوات الماضية أكثر من قرعة وحدث رياضي دولي في أحضان الحضارة الفرعونية القديمة، وإحدى عجائب الدنيا السبع.

ويشهد القرعة عددًا من رجال السياسة والرياضة في مصر، إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة بقيادة المصري الدكتور حسن مصطفى، إضافة لمسؤولي الاتحاد المصري للعبة، وعدد من الضيوف، ورجال الإعلام من مصر والعالم، إلى جانب الموقع الجذاب الذي تقام فيه فعاليات القرعة، سيشهد الحفل بعض الفقرات الفنية، وكلمات مسؤولي الدولة المصرية والاتحادين الدولي والمصري للعبة.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الثانية في تاريخ المونديال، حيث كانت المرة الأولى في 1999، ولكنها أُقيمت بمشاركة 24 منتخبًا فقط، وساهمت نسخة 1999 في زيادة شعبية اللعبة في مصر، لاسيما مع احتلال المنتخب المصري المركز السابع حينها، قبل أن يحرز المركز الرابع في البطولة التالية العام 2001، ليصبح أفضل إنجاز له في تاريخ بطولات العالم للكبار.

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