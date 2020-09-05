كبار النجوم يهددون قمة البرتغال وكرواتيا في الدوري الأوروبي

قمة سابقة بين البرتغال وكرواتيا (أرشيفية : الإنترنت)

يدخل المنتخب البرتغالي في مواجهة قوية أمام ضيفه الكرواتي، اليوم السبت، على ملعب «الدراغاو» بمدينة بورتو، في قمة منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، ويبدأ منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية، الذي نجح في التتويج به العام الماضي على حسابه نظيره الهولندي بهدف في ملعبه «الدراغاو».

باتت هناك شكوك حول مشاركة النجم كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً خلال التدريبات في إصبع قدمه اليمنى، ليغيب على إثرها عن المشاركة في التدريب، حيث قالت جريدة «توتوسبورت» الإيطالية: «إصابة كريستيانو ليست مقلقة وتناول العلاج بالمضادات الحيوية والآن ينتظر تطور الحالة، هذا ما أعلنه الاتحاد البرتغالي، وأنه سوف يتم تقييم ظروف اللاعب على أساس يومي».

ومن المؤكد أن البرتغال لن تكون قادرة على الاعتماد على ريناتو سانشيز، بعد فحصه من قبل القسم الطبي بالمنتخب، وأبلغ ناديه ليل الفرنسي بأن اللاعب يعانى من سلسلة من مشاكل العضلات التي أكدها القسم الطبي البرتغالي.

ويغيب عن صفوف المنتخب الكرواتي العديد من نجومه عن المواجهة النارية أمام «برازيل أوروبا»، من أبرزهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وإيفان راكيتيتش العائد لصفوف إشبيلية من جديد قادما من برشلونة.