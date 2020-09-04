«فرانس برس»: ميسي يعلن موقفه النهائي من البقاء في برشلونة

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: «لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه». (الإنترنت)

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي «33 عاما» في مقابلة، الجمعة، مع الموقع الإلكتروني «غول» أنه «سيبقى في برشلونة» بعدما كان أعلم النادي الكتالوني في 25 أغسطس رغبته في فسخ عقده من جانب واحد، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال النجم الأسطوري للفريق الكتالوني: «لن أذهب إلى المحكمة ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطاني كل شيء منذ وصولي، هذا هو نادي حياتي (...) سأستمر في برشلونة وموقفي لن يتغير حتى لو كنت أريد الرحيل».

تقارير إعلامية عن تراجع ميسي

وكشفت تقارير صحفية، الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يفكر في التراجع عن قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة، لعدم رغبته في دخول المحاكم ضد ناديه الذي قضى معه مسيرته الكروية بالكامل.

وقال الصحفي الكتالوني المقرب من الإدارة مارسال لورنتي، الخميس، إن ميسي أقرب للبقاء من الرحيل، بعد تمسك النادي به وعدم رغبتهم في بيعه.

كما ذكرت قناة «TyC Sports» الأرجنتينية، وفقًا لـ«كورة» أن هناك فرصة بنسبة 90% أن يستمر ميسي في برشلونة، والخميس سيكون لديه قرار نهائي حول هذا الأمر.

وأضافت: «ميسي يُقيم بجدية البقاء في برشلونة حتى العام 2021، والخروج من الباب الكبير بنهاية عقده مع النادي».

وكان خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، قد عقد جلسة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أول من أمس الأربعاء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وأصر بارتوميو على أن عقد اللاعب الأرجنتيني ما زال ساريًا ولا يمكنه الرحيل.

وسافر خورخي ميسي إلى برشلونة، من أجل إقناع إدارة النادي الكتالوني برحيل نجله مجانًا، لكن إدارة النادي الكتالوني مُصممة على موقفها حتى الآن.