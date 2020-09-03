كوليبالي يقترب من السيتي مقابل 70 مليون يورو

السنغالي كاليدو كوليبالي. (أرشيفية : إنترنت)

اقتربت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، بعد رفع عرضهم الرسمي إلى نحو 70 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وقالت جريدة «فرانس فوتبول» الفرنسية، اليوم الخميس، وفقًا لـ«كورة»، إن نابولي يريد 80 مليون يورو لرحيل لاعبه، لكنه قد يوافق على عرض السيتي مع ضيق الوقت ورغبة كوليبالي في المغادرة.

ويضغط بيب جوارديولا في الحصول على خدمات المدافع الأفريقي في أقرب وقت ممكن، بعد ضمان التوقيع مع الهولندي ناثان أكي من بورنموث.

يذكر أن كوليبالي سيحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 10 ملايين يورو في إنجلترا، مما جعله يوافق على اتخاذ هذه الخطوة والعمل على مغادرة الكالتشيو.