محمد صلاح خامسا وميسي سابعا.. تعرف على أغلى لاعبي العالم

نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الخامس ضمن قائمة أغلى اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، حيث بلغت قيمته السوقية نحو 129 مليون يورو.

ونشرت جريدة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس، تقريراً يركز على أسعار النجوم وفق تصنيف «كيه بي إم جي» المالي، ليحل ميسي في المركز السابع بقيمة وصلت إلى 124 مليون يورو.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ200 مليون يورو، وبعده زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي وصلت قيمته إلى 148 مليونا في الوقت الحالي.

على جانب متصل، خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الأوائل، بسبب كبر سنه وانخفاض قيمته السوقية بعد خروجه من ريال مدريد.