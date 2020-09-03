مفاجأة.. ميسي يلغي فكرة الرحيل عن برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 12:52 مساء
ميسي . (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يفكر في التراجع عن قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة، لعدم رغبته في دخول المحاكم ضد ناديه الذي قضى معه مسيرته الكروية بالكامل.

وقال الصحفي الكتالوني المقرب من الإدارة مارسال لورنتي، اليوم الخميس، إن ميسي أقرب للبقاء من الرحيل، بعد تمسك النادي به وعدم رغبتهم في بيعه.

كما ذكرت قناة «TyC Sports» الأرجنتينية، وفقًا لـ«كورة» أن هناك فرصة بنسبة 90% أن يستمر ميسي في برشلونة، واليوم الخميس سيكون لديه قرار نهائي حول هذا الأمر.

وأضافت: «ميسي يُقيم بجدية البقاء في برشلونة حتى عام 2021، والخروج من الباب الكبير بنهاية عقده مع النادي».

وكان خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، قد عقد جلسة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أمس الأربعاء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وأصر بارتوميو على أن عقد اللاعب الأرجنتيني ما زال ساريًا ولا يمكنه الرحيل.

وسافر خورخي ميسي إلى برشلونة، من أجل إقناع إدارة النادي الكتالوني برحيل نجله مجانًا، لكن إدارة النادي الكتالوني مُصممة على موقفها حتى الآن.

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