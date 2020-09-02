تعرف على نتائج اجتماع بارتوميو مع والد ميسي في برشلونة

والد ميسي. (سبورت الإسبانية)

كشفت تقارير صحفية، عن نتائج الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، بين خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال نجم برشلونة، ورئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية إنّ الاجتماع شهد حضور بارتوميو، والمدير التنفيذي للنادي خافيير بورداس، مع خورخي ميسي ونجله رودريجو، والمحامي خورخي بيكيور لمدة ساعة ونصف.

وأوضحت الجريدة، أن رئيس برشلونة واصل إقناع عائلة ميسي بضرورة بقاء اللاعب مع الفريق، وأصر بارتوميو على أن كومان يرغب في وجود اللاعب في مشروعه الجديد، وعرض عليهم التجديد لموسمين آخرين.

وأشارت الجريدة، إلى تمسك والد ميسي بقرار الرحيل مجانًا دون دفع قيمة الشرط الجزائي، بينما بارتوميو أصر على الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني، وأنّه غير معروض للبيع وإن أراد المغادرة عليه دفع 700 مليون يورو.

وبحسب الجريدة، فإنّ ميسي لن يعود إلى التدريبات قريبًا ولن يتواجد مع كتيبة المدرب رونالد كومان خلال الأيام المقبلة.

وفجر ميسي قنبلة من العيار الثقيل الأسبوع الماضي، بعدما أرسل رسالة إلى إدارة نادي برشلونة كشف فيها عن رغبته في الرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي الجاري، ويطالب النجم الأرجنتيني بتفعيل بند فسخ عقده مع برشلونة الذي ينتهي في يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.