أزمة في تفاوض مانشستر سيتي ونابولي بشأن كوليبالي

مدافع نابولي كوليبالي (أرشيفية : الإنترنت)

رفض مانشستر سيتي تماماً مطالب نادي نابولي في صفقة مدافع الفريق كاليدو كوليبالي، ويرى السيتي أن السعر غير عادل، حيث قدم النادي الإنجليزي عرضه لضم اللاعب مقابل 60 مليون يورو، ولكن نابولي لا يعتبر ذلك كافياً، وطلب نابولي 80 مليون يورو من أجل بيع اللاعب، أي عشرين مليونا أكثر مما عرضه السيتي، ولكن المدير الفني لمانشستر بيب غوارديولا لا ينوي المضي قدماً في الصفقة.

ويبدو أن نابولي مصر على تعقيد رحيل اللاعب، ويرى أن 80 مليون يورو كافٍ لبيع اللاعب السنغالي، وهو ما يرفضه مانشستر سيتي، وكان العرض الأول المقدم من السيتي هو ضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت، والعرض الثاني هو 60 مليون يورو مع بعض المكافآت التي يمكن الوصول إليها بسهولة، فيما رفض نابولي تماماً بيع اللاعب المرتبط بعقد حتى 2023، وتمسك بالحصول على 80 مليون يورو فقط، بحسب ما كشفته جريدة «كوريري ديللو سبورت».

وكاد يقترب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي من الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن قبلت إدارة نابولي عرض مانشستر سيتي للتعاقد مع كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك مقابل 60 مليون جنيه استرليني، قبل أن تتحول الأمور مؤخرا، حيث يسعى نابولي إلى الاستفادة مادياً من عملية بيع كوليبالي هذا الصيف، وذلك من أجل السعي وراء إمكانية ضم غابرييل ماغالهايس، بحسب ما ذكرته جريدة ميرور البريطانية.

وفي يونيو الماضي، دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التعاقد مع كاليدو كوليبالي، ولا سيما بعد اعتراف مدرب فريق الجنوب جينارو غاتوزو بأن اللاعب سيتم بيعه في الصيف، لينضم السيتي إلى مانشستر يونايتد وليفربول اللذين أبديا رغبة في ضم اللاعب منذ فترة كبيرة، ولكن السيتي يتصدر سباق التوقيع معه، خصوصا أن اللاعب نفسه منفتح على الرحيل والانتقال إلى «البريميرليغ».

ليفربول كان يرغب في ضم كوليبالي لكنه تراجع بسبب تحديد نابولي سعر 90 مليون جنيه استرليني للتعاقد معه، في الوقت الذي تقدم فيه ليفربول بعرض بلغ 50 مليون استرليني فقط، بينما رفض نابولي التنازل عن 70 مليون جنيه استرليني في المفاوضات نظير الاستغناء عن لاعبه، في الوقت الذي كشفت فيه بعض المصادر بأن اللاعب نفسه يرغب في الانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث يعتقد اللاعب أن هناك فرصة أفضل له، بحسب جريدة «ذا صن» البريطانية.

أيضا مانشستر يونايتد كان قريبا من خطف كوليبالي الذي كان هدفا لريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان كما طارده نيوكاسل، ويسعى فريق مانشستر يونايتد إلى العودة للصدارة من جديد على الصعيدين المحلي في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، والأوروبي أيضا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يخطط النادي الإنجليزي العريق، لبناء فريق جديد مدجج بالنجوم.