الإنتر يغلق الباب في وجه ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 12:15 صباحا
ليونيل ميسي. (أرشيفية: إنترنت)

أكد ببيرو أوزيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ليست من ضمن خطط النادي أو من قدرته.

وقال أوزيليو في تصريح لقناة سكاي سبورت، لمناسبة افتتاح موسم التعاقدات الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم، وفقًا لـ«سكاي نيوز»: «لا أعرف من أين تأتي هذه الأفكار» في إشارة إلى طرح اسم وصيف إيطاليا في الموسم المنصرم كأحد أبرز الأندية الطامحة للتعاقد مع حامل الكرة الذهبية ست مرات، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وكان ميسي قد أبلغ نادي برشلونة الإسباني حيث أمضى طيلة مسيرته الكروية أنه يرغب بفك إرتباطه معه الأسبوع الماضي ما أثار عاصفة من التكهنات حول وجهة البرغوث المقبلة.

وأضاف أوزيليو: «لا يوجد مدرب، ولا رئيس، إلا ويريد أن يكون ميسي في فريقه؛ لكن الواقع مختلف تماماً و واقعنا هو أن السوق حذرة».

واغتنم أوزيليو الفرصة لتأكيد وجود مفاوضات مع روما للتعاقد مع المدافع الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف ولتأكيد بقاء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أعرب برشلونة عن اهتمامه به قبل عدة أشهر.

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