كوتينيو يودع بايرن ميونخ بعام رائع وثلاثية لا تنسى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 10:27 مساء
كوتينيو . (تويتر)

ودع البرازيلي فيليب كوتينيو، نادي بايرن ميونخ الألماني، وزملاءه في الفريق البافاري، برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستغرام».

وانتهت إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ بنهاية الموسم والتتويج بدوري أبطال أوروبا، ليعود إلى ناديه برشلونة الإسباني.

ووضع كوتينيو صورة له مع فريق بايرن ميونخ وعلّق: «أود أن أشكر جميع الجماهير والجهاز الفني واللاعبين على هذا الموسم»، وفقا لـ«جول».

وأضاف: «لقد كان حقا عاما رائعا، حيث تعلمت الكثير وتعلمت الإنجازات النهائية مع الثلاثية التي لا تُنسى، شكرًا لكم وأتمنى لكم الأفضل».

وتوج كوتينيو مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، وقد أسهم في الهزيمة القاسية لبرشلونة بربع نهائي دوري الأبطال «8-2»، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا.

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