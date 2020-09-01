رد صادم من ديباي بشأن انتقاله إلى برشلونة

ديباي . (أرشيفية : إنترنت)

رد الهولندي ميمفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون، على التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيله من النادي الفرنسي، وانتقاله إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ديباي في تصريحات نقلتها جريدة ليكيب الفرنسية، وفقًا لـ«كورة»: «لم أقل أبدًا إنني أريد مغادرة النادي، غالبا، عندما أقول شيئا ما يتم تحريفه».

وأضاف: «لا يزال لدي عقد لمدة عام واحد، أنا قائد ولدينا فريق جيد، لقد أظهرنا ذلك.. أشعر بالرضا عن نفسي وعن أهدافي أيضًا، لقد عبرت عن ذلك دائمًا».

عقد ديباي مع ليون ينتهي بنهاية موسم 2020-2021، في ظل التقارير التي تشير إلى قرب رحيله عن الفريق الفرنسي لبرشلونة، بناءً على طلب من رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني الجديد.

وتم استدعاء ديباي للمنتخب الهولندي بعد غياب طويل، بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.