رسميا.. راكيتيتش إلى إشبيلية بعقد لمدة 4 مواسم

راكيتيتش . (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، التعاقد بشكل رسمي مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، قادمًا من صفوف فريق برشلونة الإسباني، في عقد لمدة أربعة مواسم وينتهي يونيو 2024.

وقال النادي الأندلسي بيان له اليوم، وفقًا لـ«كورة»: «اتفق إشبيلية مع برشلونة على انتقال لاعب وسط الملعب إيفان راكيتيتش، ليمضي فترته الثانية معنا بعد ست سنوات على رحيله، ووقع على أربعة أعوام حتى يونيو 2024».

ويأتي ذلك بعدما تجاوز راكيتيتش أمس الكشف الطبي لإشبيلية، من أجل إتمام الصفقة التي بلغت قيمتها مليون ونصف يورو، بالإضافة لتسعة ملايين أخرى يدفعها إشبيلية تحت ظروف محددة.

يذكر أن راكيتيتش يعود إلى إشبيلية بعدما قضى ستة مواسم مع الفريق الكتالوني، وكان اللاعب الكرواتي قد لعب لإشبيلية، 105 مباريات، ورحل في 2014.