اجتماع منتظر بين بارتوميو ووالد ميسي

ليونيل ميسي. (رويترز)

طلبت إدارة برشلونة عقد اجتماع عاجل مع خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي نجم الفريق، من أجل بحث مستقبل اللاعب وتحديد الخطوات الواجب تنفيذها بالفترة المقبلة.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ«آس»، إن ميسي رفض الاجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لذلك من المقرر أن تكون المقابلة مع والده، يوم الأربعاء.

ويرغب ميسي في إنهاء مسيرته مع ناديه بشكل ودي، بينما يضغط مجلس الإدارة لتجديد تعاقده حتى صيف 2023 على الأقل، بدلا من رحيله الآن.

في المقابل، يصر بارتوميو على استمرار الأرجنتيني أو رحيله مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي كاملا، والتي تبلغ نحو 700 مليون يورو.