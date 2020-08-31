نيمار: سأبقى في باريس سان جرمان من أجل تحقيق الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 11:40 مساء
البرازيلي نيمار (إنترنت)

أكّد النجم البرازيلي نيمار، بقاءه مع فريقه باريس سان جرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد أن كان يرغب بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني الموسم الماضي. 

وبحسب ما ذكر في مقابلة مع مجلة النادي اليوم الإثنين، وفقًا لـ«جول»، أكّد اللاعب أنه سيحمل ألوان وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال نيمار الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ الألماني: «سأبقى وأريد العودة إلى نهائي دوري الأبطال، لكن هذه المرة من أجل الفوز بها».

ويُعدّ نيمار صاحب الـ28 عاماً، والذي تُوّج بأربعة ألقاب محلية مع سان جرمان في الموسم الماضي، أغلى لاعب في العالم بعدما استقدمه الفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو من برشلونة في صيف 2017.

وسجل نيمار 19 هدفا في 27 مباراة لسان جرمان الموسم المنصرم، وأضاف 12 تمريرة حاسمة للفريق الذي يشرف عليه المدرب الألماني توماس توخيل.

وشهد سان جرمان رحيل عدد من نجومه على غرار هدافه التاريخي الأوروجوياني إدينسون كافاني، وقائد الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا والظهير البلجيكي توما مونييه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»
عربى
كوشنر: السعودية سمحت بعبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها إلى الإمارات
عربى
بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس
ليبيا
الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الطيب خيرالله بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة الحكم الليبي محمد القداري ووالده بفيروس «كورونا»
رياضة محلية
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامة في العين تشي بنقص فيتامين أساسي