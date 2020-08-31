نيمار: سأبقى في باريس سان جرمان من أجل تحقيق الأبطال

البرازيلي نيمار (إنترنت)

أكّد النجم البرازيلي نيمار، بقاءه مع فريقه باريس سان جرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد أن كان يرغب بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكر في مقابلة مع مجلة النادي اليوم الإثنين، وفقًا لـ«جول»، أكّد اللاعب أنه سيحمل ألوان وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال نيمار الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ الألماني: «سأبقى وأريد العودة إلى نهائي دوري الأبطال، لكن هذه المرة من أجل الفوز بها».

ويُعدّ نيمار صاحب الـ28 عاماً، والذي تُوّج بأربعة ألقاب محلية مع سان جرمان في الموسم الماضي، أغلى لاعب في العالم بعدما استقدمه الفريق الفرنسي مقابل 222 مليون يورو من برشلونة في صيف 2017.

وسجل نيمار 19 هدفا في 27 مباراة لسان جرمان الموسم المنصرم، وأضاف 12 تمريرة حاسمة للفريق الذي يشرف عليه المدرب الألماني توماس توخيل.

وشهد سان جرمان رحيل عدد من نجومه على غرار هدافه التاريخي الأوروجوياني إدينسون كافاني، وقائد الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا والظهير البلجيكي توما مونييه.