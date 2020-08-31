تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 10:15 مساء
مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا, 1 مارس 2020 (الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسميًا، موعد مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونظيره برشلونة، ضمن الكشف عن جدول كل مباريات الموسم الجديد من الليجا.

وعجلة منافسات الليجا الإسبانية تعود للدوران بصفة رسمية، في الثالث عشر من سبتمبر المقبل، الذي يشهد أول جولات الموسم الرياضي الجديد في إسبانيا، بينما تتأجل مباريات الثلاثي العملاق، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وبرشلونة، إلى أجل غير مسمى، بسبب مشاركاتهم السابقة في دوري أبطال أوروبا، ونهاية موسمهم في وقت متأخر عن الآخرين.

وأشارت لجنة المسابقات في الرابطة الإسبانية، وفقًا لـ«آس»، إلى أن برشلونة سيواجه في مباراته الأولى، منافسه الصاعد حديثًا، إلتشي، بينما يلتقي ريال مدريد، خصمه خيتافي، في إطار الجولة الافتتاحية.

وتقرر الكشف عن موعد كلاسيكو الأرض، حيث يلتقي العملاقان بعضهما البعض، في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل، بالجولة السابعة، بينما حددت الرابطة، الحادي عشر من أبريل المقبل، موعد المباراة الثانية بينهما، في إطار الجولة الثلاثين.

يشار إلى أن نادي العاصمة الإسبانية مدريد، نجح في آخر مباراة جمعته بالبرسا في الدوري الإسباني، في التفوق على حسابه، بهدفين دون رد، من توقيع فينسيوس جونيور وماريانو دياز.

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