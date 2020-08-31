رسميا.. ميلان يجدد عقد «إبراهيموفيتش» لمدة عام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 07:06 مساء
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أرشيفية : إنترنت)

تعاقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رسميا لمدة عام آخر، مع نادي ميلان الإيطالي، صباح اليوم الإثنين.

وانضم إبراهيموفيتش، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق إلى الروسونيري للمرة الثانية في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وفقًا لـ«كورة».

وأحرز إبراهيموفيتش، 38 عاما، 10 أهداف في 18 مباراة دافع فيها عن ألوان قيمص ميلان الذي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو».

كان إبراهيموفيتش أكد مؤخرا استمراره رفقة إيه سي ميلان خلال الموسم الجديد، بعدما أعلن الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عودة اللاعب إلى مدينة ميلانو، مساء أمس الأول السبت.

وفي تصريحات لزلاتان إبراهيموفيتش نشرها الحساب الرسمي لميلان قال: «أردت العودة للمنزل. الآن يمكننا البدء في العمل لتحقيق نتائج أفضل، كما قلت دائمًا، لست هنا كي أكون مجرد تميمة، لكن للمساهمة في تحقيق نتائج أفضل، وإعادة ميلان للمكان الذي يستحقه».

وتابع مهاجم ميلان المخضرم قائلًا: «قضينا معًا ستة أشهر رائعة، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، لدينا فرصة الآن للعمل منذ بداية الموسم وتقديم تضحيات لتحقيق أهدافنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»
عربى
كوشنر: السعودية سمحت بعبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها إلى الإمارات
عربى
بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس
ليبيا
الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الطيب خيرالله بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة الحكم الليبي محمد القداري ووالده بفيروس «كورونا»
رياضة محلية
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
«الوسط» تحاور عميد بلدية سبها الشاوش غربال
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامة في العين تشي بنقص فيتامين أساسي