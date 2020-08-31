رسميا.. ميلان يجدد عقد «إبراهيموفيتش» لمدة عام

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أرشيفية : إنترنت)

تعاقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رسميا لمدة عام آخر، مع نادي ميلان الإيطالي، صباح اليوم الإثنين.

وانضم إبراهيموفيتش، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق إلى الروسونيري للمرة الثانية في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وفقًا لـ«كورة».

وأحرز إبراهيموفيتش، 38 عاما، 10 أهداف في 18 مباراة دافع فيها عن ألوان قيمص ميلان الذي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو».

كان إبراهيموفيتش أكد مؤخرا استمراره رفقة إيه سي ميلان خلال الموسم الجديد، بعدما أعلن الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عودة اللاعب إلى مدينة ميلانو، مساء أمس الأول السبت.

وفي تصريحات لزلاتان إبراهيموفيتش نشرها الحساب الرسمي لميلان قال: «أردت العودة للمنزل. الآن يمكننا البدء في العمل لتحقيق نتائج أفضل، كما قلت دائمًا، لست هنا كي أكون مجرد تميمة، لكن للمساهمة في تحقيق نتائج أفضل، وإعادة ميلان للمكان الذي يستحقه».

وتابع مهاجم ميلان المخضرم قائلًا: «قضينا معًا ستة أشهر رائعة، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، لدينا فرصة الآن للعمل منذ بداية الموسم وتقديم تضحيات لتحقيق أهدافنا».