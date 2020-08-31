روني ينتقد تعامل الاتحاد الإنجليزي مع قضية ماغواير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 12:01 صباحا
ماغواير . (تويتر)

وصف وين روني قائد إنجلترا السابق تعامل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مع قضية هاري ماغواير "بالفوضى" بعد إدانة قائد مانشستر يونايتد في عدة اتهامات عقب شجار في ميكونوس.

وانضم المدافع ماغواير لتشكيلة مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت في البداية لمواجهة الدنمرك وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل لكنه استبعد لاحقا بعد إدانته في الجزيرة اليونانية.

وأصدرت محكمة يونانية حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 21 شهرًا وعشرة أيام ضد ماجواير لكن ستعاد محاكمته بعد استئناف على الحكم.

وقال روني لصحيفة "صنداي تايمز"، وفقًا لـ"آس": "اعتقدت أن جاريث ساوثجيت لن يستدعيه لكنه ضمه للتشكيلة، كان من المعقول أكثر أن يقال إن هاري خاض موسماً طويلاً جدا ويحتاج لراحة أكبر ولننتظر ما سيحدث في المحاكمة".

وتابع: "لكن التسرع باختياره للتشكيلة جعل من غير الممكن تجنب استبعاده.. الآن الأمر أشبه بفوضى.. استدعاء ثم استبعاد، والآن هل سينضم مجددا للتشكيلة، لأنه يبدو حراً وبريئاً".

وأدين ماغواير باتهامات الأذى الجسدي المتكرر ومحاولة الرشوة والعنف ضد موظفين عموميين والسلوك المهين.

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