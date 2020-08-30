إصابة 3 من لاعبي الزمالك بفيروس كورونا الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 06:21 مساء
فريق الزمالك المصري. (تويتر)

كشف فريق الزمالك المصري عن إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنهم خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس أمس السبت، لكنه لم يكشف عن هوية اللاعبين المصابين بالعدوى.

وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد أسامة، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، إن ثلاثة من لاعبي الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك قبل المباراة المقررة اليوم الأحد ضد فريق إنبي، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.

من جانبها، كانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان أبلغت مسؤولي الزمالك بإيجابية تحاليل الدم لثلاثة من عناصر الفريق، والذين خضعوا لها صباح السبت.

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