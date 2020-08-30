المحاكم طريق ميسي مع برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 12:52 مساء
ليونيل ميسي (أرشيفية: الإنترنت)

تصاعدت الحرب بين برشلونة وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي في أعقاب الأزمة الأخيرة بين الطرفين على خلفية طلب الأخير الرحيل عن النادي الكتالوني، حيث أعلن أمس، السبت، عدم ذهابه إلى موعد الاختبارات الطبية المقررة اليوم الأحد، للاعبي وأعضاء الأجهزة الفنية لنادي برشلونة، تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني «الليغا» في سبتمبر المقبل.

حضر لاعبو برشلونة صباح اليوم إلى مدينة خوان جامبر الرياضية الخاصة بنادي برشلونة من أجل إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس «كورونا»، لكن ميسي نفذ تهديده ولم يحضر، وهو ما أكد أنباء رحيله في ظل صراع اللاعب مع إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بحسب ما ذكره موقع «آس» بالعربي.

ميسي دخل في معركة مع برشلونة واحتاط كل طرف بفريقه القانوني وحججه وأوراقه، لكن صحفي جريدة «سبورت» كارلوس إيسكولان كشف بحسب حواره مع «يلا كورة» أن العلاقة وصلت إلى طريق مسدود وقد تصل إلى المحاكم، في ظل رفض اللاعب الاستمرار، بالإضافة إلى رغبته في تفعيل بند الرحيل مجانًا، في حين ترغب إدارة النادي الكتالوني في تحقيق أكبر مكسب مالي في تاريخ كرة القدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر
ليبيا
نيفيل: ميسي باقٍ في «برشلونة» وما يفعله استعراض عضلات
رياضة عالمية
صدامات في السويد بعد إحراق نسخة من المصحف وحظر دخول سياسي معادٍ للمسلمين (فيديو)
دولى
العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت
رياضة محلية
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
باشاغا يرحب بتحقيق «الرئاسي» ويطالب بأن يكون منقولا على الهواء
ليبيا
«الرئاسي» يكلف «القوة المشتركة» بضبط الأمن في العاصمة
ليبيا
«الرئاسي» يقرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق
ليبيا
الوباء يعاود «التفشي».. أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» في فرنسا
دولى
ماكرون يحذر من «حرب أهلية» في لبنان «إذا تخلينا عنه»
دولى
مستشفى الهواري يعاني.. نقص في الإمكانات والدعم المادي وغياب الصيانة يهدد بغلق ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بالخلايا الجذعية يمنح الأمل لمرضى السكري