نيفيل: ميسي باق في برشلونة وما يفعله استعراض عضلات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 04:53 مساء
نجم برشلونة ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

يرى مدافع مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا السابق، غاري نيفيل، أن ليونيل ميسي سيبقى في برشلونة، على الرغم من طلبه الرسمي من إدارة النادي الكتالوني للرحيل، ويضغط الأرجنتيني من أجل الابتعاد عن ملعب «كامب نو»، في أعقاب هزيمة برشلونة المهينة (2-8) أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، وقضى اللاعب (33 عاماً) ما يقرب من عقدين من الزمن في برشلونة، وفاز بعدد كبير من الجوائز الجماعية والفردية، لكنه أرسل فاكس إلى النادي الإسباني الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يرغب في المغادرة مجاناً فوراً، وبرز مانشستر سيتي كمرشح للتعاقد مع ميسي، حيث يستمتع بيب غوارديولا باحتمال الارتباط بلاعب عمل معه في إسبانيا.

لكن نيفيل لا يزال يشك في أن ميسي سيغادر برشلونة، حيث قال لشبكة سكاي سبورتس: «أعتقد أنها السياسة وصراع القوة، ميسي يستعرض عضلاته، ربما يكون الأمر أكثر قليلاً من ذلك، لكنني أعتقد أن هذا هو المكان الذي سينتهي به الأمر في النهاية، فكرة أن يخسر برشلونة هذا اللاعب، وأنه لا ينهي مسيرته هناك تبدو غير معقولة بالنسبة لي، هل هو حقاً يريد المغادرة؟ يمكن، يرتبط ميسي بالرحيل إلى مانشستر سيتي، أعتقد أن مجلس الإدارة وكل شخص آخر سيقف في طريقه، أعتقد أنه سينتهي به الأمر بالبقاء، لكن إذا كان سيأتي إلى الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه سيكون للعمل مع بيب».

تواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق في برشلونة، بيب غوارديولا، من أجل حسم الانضمام إلى مانشستر سيتي، وذلك بعدما فجر المفاجأة الكبرى بطلبه الرحيل عن برشلونة، يأتي هذا في الوقت الذي يقيم فيه إنتر ميلان وضع ضم الأرجنتيني، وبدرجة أقل باريس سان جيرمان، ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن غوارديولا الذي درب الأرجنتيني لمدة أربع سنوات تحدث بالفعل مع اللاعب الأسطوري.

ميسي سيتعين عليه خوض معركة من نوع آخر مع برشلونة لإتمام فسخ التعاقد، برشلونة متمسك بأن يصبح الأرجنتيني أغلى صفقة في التاريخ، بينما يطمح اللاعب ومحاموه إلى الرحيل مجانًا وسط تأكيدات النادي بأن شرط الرحيل المجاني لم يعد ساريًا، كما يبدو أن إنتر ميلان ليس الأكثر حظوة إذا تحدثنا عن الوجهات المحتملة لميسي، وبعد مكالمة الأرجنتيني مع غوارديولا، يبدو أن الكفة مائلة تجاه مانشستر سيتي، الذي يستطيع توفير نفقات جلب ميسي الباهظة وراتبه الخرافي 40 مليون يورو في آخر تحديث مع برشلونة، بحسب ما كشفه موقع «آس» بالعربي.

في سياق متصل، قد يطمح ليونيل ميسي إلى شراكة جديدة مع البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان بوجود كيليان مبابي في صفوف الفريق، وباحتمالية أن يرحل الأوروغوياني لويس سواريز إلى الفريق الباريسي بدوره فيعود الثلاثي الشهير الذي قاد برشلونة إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا 2015 كذلك أشارت بعض التقارير إلى أن مانشستر يونايتد بدوره تحدث مع وكلاء ليونيل ميسي، وكذلك مع والده والوكيل خورخي مينديز.

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