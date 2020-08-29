«الدرع الخيرية» تجمع ليفربول وآرسنال على ملعب ويمبلي

مباراة بين ليفربول وأرسنال (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة نارية أمام نظيره آرسنال، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في قمة كأس الدرع الخيرية، حيث أن ليفربول بطل الدوري، بينما يخوض أرسنال مواجهة الدرع الخيرية، في افتتاح منافسات الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة (2-1).

ويغيب عن ليفربول في اللقاء، القائد جوردان هندرسون، شيردان شاكيري، جويل ماتيب، وأليكس تشامبرلين، بداعي الإصابة، فيما تأكدت جاهزية الثنائي فيرجيل فان دايك، وهاري ويلسون، ولم يتحدد بعد مشاركة الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد.

وخاض ليفربول مواجهتين إعداديتين قبل مباراة اليوم في المعسكر الذي أُقيم في النمسا، حيث فاز على شتوتغارت الألماني (3-0)، وتعادل أمام ريد بول سالزبورغ (2-2)، وكان للمهاجم الشاب ريان بروستر نصيب الأسد من أهداف ليفربول الخمسة في المبارتين، حيث سجل 3 أهداف.

ومن المنتظر أن يقود الخط الهجومي لفريق ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، فيما لم يتضح الموقف النهائي لتواجد مواطنه محمد الننى أساسيًّا مع آرسنال، والعائد من الإعارة من بشكتاش التركي، بعد أن أشاد به المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب «الغانرز».