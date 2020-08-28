دوري السلة الأميركي: مباريات «البلاي أوف» تعاود السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 07:18 مساء
إحدى مباريات دوري كرة السلة الأميركي. (الإنترنت)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ونقابة اللاعبين استئناف مباريات الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» اعتبارًا من السبت، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلانها توقف المنافسات احتجاجًا على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود غير مسلّح يدعى جايكوب بليك.

وقال بيان مشترك صادر عن الطرفين: «لقد أجرينا محادثات صريحة، شغوفة وفعالة الخميس مع اللاعبين، المدربين ومالكي الأندية في ما يتعلق بالمرحلة التالية من أجل تعميق جهودنا وحركاتنا من أجل عدالة اجتماعية ومساواة بين البشر»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «وافقت جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع على معاودة مباريات البلاي أوف السبت 29 أغسطس».

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