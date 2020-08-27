بـ41 لقبا.. الأهلي المصري الأكثر تتويجًا في العالم بالقرن الـ21

النادي الأهلي المصري. (أرشيفية : إنترنت)

تصدر النادي الأهلي المصري ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لما نشره موقع «ترانسفير ماركت»، الذي وضع فريق الشياطين الحمر في المركز الأول برصيد 41 بطولة.

وحسب الموقع، جاء في المركز الثاني نادي بايرن ميونيخ الألماني برصيد 40 بطولة، ثم لينكولن ريد إمبس جبل طارق بنفس الرصيد من الألقاب.

فيما حل فريق برشلونة الإسباني في المركز الرابع برصيد 34 بطولة، يليه بورتو البرتغالي في المركز الخامس برصيد 33 بطولة، ومعه بنفس الترتيب شاختار دونتسيك الأوكراني، وسيلتك الأسكتلندي ودينامو زغرب الكرواتي، ثم شبريف تيراسبول المولدوفي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وفي المركز الحادي عشر، جاء فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 30 بطولة، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني عشر برصيد 29 بطولة.

وجاء الهلال السعودي في المركز الثامن عشر برصيد 25 بطولة، يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 24 بطولة. كما جاء الترجي التونسي في المركز الحادي والعشرين برصيد 24 بطولة، بينما احتل يوفنتوس الإيطالي المركز الرابع والعشرين برصيد 22 بطولة.