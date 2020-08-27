بـ41 لقبا.. الأهلي المصري الأكثر تتويجًا في العالم بالقرن الـ21

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 10:57 مساء
النادي الأهلي المصري. (أرشيفية : إنترنت)

تصدر النادي الأهلي المصري ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لما نشره موقع «ترانسفير ماركت»، الذي وضع فريق الشياطين الحمر في المركز الأول برصيد 41 بطولة.

وحسب الموقع، جاء في المركز الثاني نادي بايرن ميونيخ الألماني برصيد 40 بطولة، ثم لينكولن ريد إمبس جبل طارق بنفس الرصيد من الألقاب.

فيما حل فريق برشلونة الإسباني في المركز الرابع برصيد 34 بطولة، يليه بورتو البرتغالي في المركز الخامس برصيد 33 بطولة، ومعه بنفس الترتيب شاختار دونتسيك الأوكراني، وسيلتك الأسكتلندي ودينامو زغرب الكرواتي، ثم شبريف تيراسبول المولدوفي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وفي المركز الحادي عشر، جاء فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 30 بطولة، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني عشر برصيد 29 بطولة. 

وجاء الهلال السعودي في المركز الثامن عشر برصيد 25 بطولة، يليه مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 24 بطولة. كما جاء الترجي التونسي في المركز الحادي والعشرين برصيد 24 بطولة، بينما احتل يوفنتوس الإيطالي المركز الرابع والعشرين برصيد 22 بطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حلف الأطلسي يتهم تركيا بـ«عرقلة» مهمة «إيريني»
ليبيا
بعد الحاسي والحداد والضراط.. إصابة مدير الخدمات الصحية بشحات بفيروس «كورونا»
ليبيا
هذا ما نعرفه عن «برينتون تارانت» المحكوم بالسجن المؤبد في نيوزيلندا.. «رجل عادي»...
دولى
أوكسفام: أرباح أغنياء الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا كافية لإصلاح انفجار بيروت
دولى
أكار عن تأسيس قاعدة تركية في ليييا: لا داعي لتضخيم الأمر
ليبيا
ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن
دولى
باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العسل أفضل علاج للسعال ونزلات البرد