هل الأزمة انتهت؟.. ميسي يشارك في تدريبات برشلونة مع كومان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 09:50 مساء
ليونيل ميسي. (رويترز)

كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، يخطط لحضور تدريبات فريقه الإثنين المقبل، رغم أنه أبدى رغبته في الابتعاد عن ملعب (كامب نو) خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، تجنبا لأي خلاف قانوني مع النادي.

وقالت قناة «TYC» الأرجنتينية، وفقًا لـ«روسيا اليوم» إن ميسي سيظهر الإثنين في الجلسة التدريبية الأولى للمدرب الهولندي رونالد كومان، لتجنب منح النادي ميزة في أي إجراءات قانونية مستقبلية.

وأضافت القناة أن كومان سيقرر ما إذا كان قائد البرسا سيتدرب مع الفريق الأول أو بمفرده لحين حل موقف رحيله، ومن المتوقع أن يتواجد النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما صباح الأحد في مركز (خوان جامبر) لإجراء اختبارات فيروس كورونا، قبل بدء التدريبات صباح الإثنين.

قالت شبكة «راديو كتالونيا»" الإسبانية الإذاعية، إن المدرب الهولندي رونالد كومان، يريد التدخل مجددا لمحاولة إقناع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بالبقاء، موضحة أن كومان ينوي الاجتماع مع ميسي مجددا ليخبره بوضوح أنه يريده أن يبقى في الفريق ليكون قائداً لمشروعه الجديد. 

وأفادت عدة تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، بأن ميسي بات قريبا من التوقيع لثلاث سنوات لمانشستر سيتي، وسيحاول تفعيل بند في اتفاقه مع برشلونة يسمح له بفسخ عقده.

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