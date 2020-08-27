إصابة بوجبا بفيروس «كورونا».. واستبعاده من منتخب فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 06:32 مساء
بوجبا مع منتخب فرنسا. (تويتر)

أعلن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، إصابة نجم وسط الفريق بول بوجبا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقرر ديشان استبعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي من قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبي.

وقال ديشان في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»، وفقًا لـ«جول» اليوم: «اضطررت لإجراء تعديل في اللحظة الأخيرة لأن بول بوجبا الذي كان من المقرر أن يكون ضمن القائمة، للأسف جاءت نتيجة تحليله إيجابية لفيروس كورونا، لذا في اللحظة الأخيرة تم استبداله باللاعب إدواردو كامافينجا».

ويلتقي منتخب فرنسا يوم الخامس من سبتمبر المقبل مع السويد في سولنا، ثم يستضيف منتخب كرواتيا بعدها بثلاثة أيام في باريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين
ليبيا
قوات أمنية تطوق ميدان «الشهداء» وتطلق النار لتفريق المتظاهرين
ليبيا
طبيب في بنغازي يتحدث عن إصابته بفيروس «كورونا» ويدعو لفرض حظر صارم لـ3 أسابيع
ليبيا
«العفو الدولية»: خطف ستة متظاهرين.. ومعلومات تشير إلى مسؤولية «النواصي»
ليبيا
البحرين لبومبيو: دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
عربى
الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
«الرئاسي» يقرر فرض حظر كامل لمدة 4 أيام يبدأ في السادسة من مساء اليوم
ليبيا
والد الشاب الأميركي الذي أطلقت عليه الشرطة النار 7 مرات يقرأ الفاتحة «فيديو»
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب سيطالب بإجراء «اختبار منشّطات» قبل مناظرته مع بايدن