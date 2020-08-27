إصابة بوجبا بفيروس «كورونا».. واستبعاده من منتخب فرنسا

بوجبا مع منتخب فرنسا. (تويتر)

أعلن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، إصابة نجم وسط الفريق بول بوجبا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقرر ديشان استبعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي من قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبي.

وقال ديشان في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»، وفقًا لـ«جول» اليوم: «اضطررت لإجراء تعديل في اللحظة الأخيرة لأن بول بوجبا الذي كان من المقرر أن يكون ضمن القائمة، للأسف جاءت نتيجة تحليله إيجابية لفيروس كورونا، لذا في اللحظة الأخيرة تم استبداله باللاعب إدواردو كامافينجا».

ويلتقي منتخب فرنسا يوم الخامس من سبتمبر المقبل مع السويد في سولنا، ثم يستضيف منتخب كرواتيا بعدها بثلاثة أيام في باريس.