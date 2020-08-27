فيروس «كورونا» يضرب 4 حالات جديدة في صفوف تشيلسي

فريق تشيلسي. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن عددًا من لاعبي فريق تشيلسي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهم حاليًا في الحجر الصحي للحد من خطر انتشار الفيروس بين بقية اللاعبين.

وقالت جريدة «ديلي ميل» الإنجليزية، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، إن هوية الـ4 لاعبين من المصابين، هم ماسون مونت وتامي أبراهام وفيكايو توموري إلى جانب الجناح الأميركي كريستيان بوليسيتش.

كما أفادت الجريدة البريطانية، بأن رباعي النادي اللندني حاليًا، يخضع للعزل لمدة 10 أيام، ولا يسمح له بالعوة للتدريبات، قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك.

ويستهل رجال فرانك لامبارد، الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة فريق برايتون آند هوف ألبيون في 14 سبتمبر المقبل.