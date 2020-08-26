رسميا.. فاردي مستمر مع ليستر سيتي حتى 2023

جيمي فاردي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن هدافه جيمي فاردي مدد عقده معه لمدة عام إضافي حتى موسم 2022-2023.

وكافأ الفريق مهاجمه البالغ من العمر 33 عاما على إحرازه لقب هداف الدوري الممتاز في الموسم المنصرم برصيد 23 هدفا.

وقال فاردي لموقع النادي: «من الصعب وصف الرحلة التي مررت بها مع هذا النادي، ورغم أننا أنجزنا الكثير معا بالفعل، إلا أنني أعرف أن لدي الكثير لتحقيقه مع هذا الفريق، لذلك إنه شعور خاص أن أكون قادرا على الالتزام بمستقبلي مرة أخرى مع ليستر سيتي».

وتم التعاقد مع فاردي العام 2012 من فريق فليتوود، وسجل معه 129 هدفا في 309 مباريات يحتل بها المركز الرابع في سجل هدافي النادي على مر التاريخ، كما قاده للفوز بلقب الدوري موسم 2015-2016.

وحل ليستر خامسا في الموسم الماضي، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل.