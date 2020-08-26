الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 05:15 مساء
ميسي مع غوارديولا (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، إسبانية، عن تفاصيل العرض الكبير الذي تقدم به نادي مانشستر سيتي، لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، الذي طلب من ناديه السماح له بالرحيل مجانًا.

وقالت مصادر وفقًا لشبكة «ESPN» إن إدارة السيتي تنوي تقديم عرض مدته ثلاث سنوات إلى ميسي، على أن ينتقل بعدها لنيويورك سيتي الأميركي المملوك لنفس المجموعة.

وكانت تقارير أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن مانشستر سيتي هو النادي صاحب الصدارة في سباق الحصول على ميسي، وأن هناك اتصالات بالفعل قد تمت بين ميسي وبيب جوارديولا المدير الفني لضم اللاعب.

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