مكالمة غوارديولا تقرب السيتي عن إنتر ويونايتد وسان جيرمان في صفقة ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 12:39 مساء
ميسي مع غوارديولا (أرشيفية : الإنترنت)

تواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق في برشلونة، بيب غوارديولا، من أجل حسم الانضمام إلى مانشستر سيتي، وذلك بعدما فجر المفاجأة الكبرى بطلبه الرحيل عن برشلونة، يأتي هذا في الوقت الذي يقيم فيه إنتر ميلان وضع ضم الأرجنتيني، وبدرجة أقل باريس سان جيرمان، ووفقًا لراديو كتالونيا، فإن غوارديولا الذي درب الأرجنتيني لمدة أربع سنوات تحدث بالفعل مع اللاعب الأسطوري.

ميسي سيتعين عليه خوض معركة من نوع آخر مع برشلونة لإتمام فسخ التعاقد، برشلونة متمسك بأن يصبح الأرجنتيني أغلى صفقة في التاريخ، بينما يطمح اللاعب ومحاموه إلى الرحيل مجانًا وسط تأكيدات النادي بأن شرط الرحيل المجاني لم يعد ساريًا، كما يبدو أن إنتر ميلان ليس الأكثر حظوة إذا تحدثنا عن الوجهات المحتملة لميسي، وبعد مكالمة الأرجنتيني مع غوارديولا، يبدو أن الكفة مائلة تجاه مانشستر سيتي، الذي يستطيع توفير نفقات جلب ميسي الباهظة وراتبه الخرافي 40 مليون يورو في آخر تحديث مع برشلونة، بحسب ما كشفه موقع «آس» بالعربي.

في سياق متصل، قد يطمح ليونيل ميسي إلى شراكة جديدة مع البرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان بوجود كيليان مبابي في صفوف الفريق، وباحتمالية أن يرحل الأوروغوياني لويس سواريز إلى الفريق الباريسي بدوره فيعود الثلاثي الشهير الذي قاد برشلونة إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا 2015 كذلك أشارت بعض التقارير إلى أن مانشستر يونايتد بدوره تحدث مع وكلاء ليونيل ميسي، وكذلك مع والده والوكيل خورخي مينديز.

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