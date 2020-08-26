جماهير برشلونة تحتشد أمام «كامب نو» لعدم رحيل ميسي

احتشدت جماهير برشلونة أمام ملعب كامب نو، اليوم الثلاثاء، بعد الأنباء المتداولة عن رغبة ليونيل ميسي، أسطورة النادي، في الرحيل هذا الصيف.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، وفقًا لـ"كورة" عن إرسال ميسي "فاكس" لإدارة برشلونة، يخبرها من خلاله برغبته في الرحيل عن النادي في الميركاتو الحالي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تظاهر حوالي 100 من أنصار برشلونة أمام ملعب كامب نو، وظلوا يهتفون لميسي ويطالبونه بالبقاء، في حين دعا البعض لاستقالة مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأوضحت الصحيفة، أن أمن النادي حاول السيطرة على الموقف، إلا أن الجماهير واصلت إظهار غضبها وأشعلت الهتافات.