جماهير برشلونة تحتشد أمام «كامب نو» لعدم رحيل ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 12:09 صباحا

احتشدت جماهير برشلونة أمام ملعب كامب نو، اليوم الثلاثاء، بعد الأنباء المتداولة عن رغبة ليونيل ميسي، أسطورة النادي، في الرحيل هذا الصيف. 

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، وفقًا لـ"كورة" عن إرسال ميسي "فاكس" لإدارة برشلونة، يخبرها من خلاله برغبته في الرحيل عن النادي في الميركاتو الحالي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تظاهر حوالي 100 من أنصار برشلونة أمام ملعب كامب نو، وظلوا يهتفون لميسي ويطالبونه بالبقاء، في حين دعا البعض لاستقالة مجلس إدارة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأوضحت الصحيفة، أن أمن النادي حاول السيطرة على الموقف، إلا أن الجماهير واصلت إظهار غضبها وأشعلت الهتافات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تستيقظ فيروسات ما قبل التاريخ لتفتك بنا؟