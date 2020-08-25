طلبات باريس سان جيرمان أوامر

مباراة سابقة بين باريس سان جيرمان وليون (أرشيفية: الإنترنت)

حصل باريس سان جيرمان، على موافقة تأجيل مباراته ضد لنس، المقررة سابقا، السبت المقبل، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لينال فرصة التقاط انفاسه، بعد أيام من خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد بايرن ميونخ الألماني.

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة سان جيرمان إلى 10 سبتمبر المقبل، وعاد سان جيرمان من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث خاض الأحد الماضي نهائي دوري الابطال الذي خسره أمام بايرن بهدف، بحسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «تويتر».

وبدأ الموسم الجديد للدوري الفرنسي، الجمعة الماضي، ونظراً لخوض ليون وسان جيرمان غمار دوري أبطال اوروبا بنظام التجمع في البرتغال، تم تأجيل مباراتيهما في الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، علماً أن سان جيرمان كان سيلتقي مع متز، وحدد موعد جديد للمباراة في 16 سبتمبر.

سبق وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة الجمعة بين «مرسيليا» و«سانت إيتان» إلى منتصف سبتمبر بعد تأكيد ثلاث اصابات بفيروس «كورونا المستجد» في صفوف «مرسيليا».

وقالت الرابطة، في بيان، إن المباراة ستقام على ملعب «فيلودروم»، الأربعاء 16 أو الخميس 17 سبتمبر رهنًا بتطور الظروف الصحية داخل نادي «مرسيليا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إلغاء الدوري الفرنسي، لهذا الموسم بشكل رسمي، وتعليق منافسات كرة القدم في فرنسا حتى سبتمبر المقبل.

وعقدت رابطة الدوري الفرنسي اجتماعات عدة، لتحديد تفاصيل الإلغاء، وتحديل بطل الدوري من عدمه، والإقرار بموضوع الهبوط والصعود.

يذكر أن «باريس سان جرميان» كان الأقرب للقب الدوري، حيث تصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، «مارسيليا»، مع تبقي 11 مباراة على النهاية، قبل الألغاء، ويعتبر الدوري الفرنسي أول مسابقة ضمن الدوريات الخمسة الكبرى «الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي» يتم إلغاؤها تمامًا في الموسم المنقضي.