«سان جيرمان» يخطط لإطاحة توخيل.. ويختار خليفته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 10:46 مساء
توماس توخيل (أرشيفية : الإنترنت)

تفكر إدارة «باريس سان جيرمان» الفرنسي، في إطاحة المدير الفني الألماني توماس توخيل بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا لصالح «بايرن ميونيخ» الألماني.

وقالت جريدة «لو10 سبورت» الفرنسية، وفقًا لـ«سبورت 360» إن مستقبل توخيل ليس مضمونًا في العاصمة الفرنسية رغم تحقيقه إنجاز الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، ورغم أنه كان الأقرب لتحقيق الهدف المنشود من استثمارات الإدارة من بين جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لبطل فرنسا.

ونقلت الجريدة عن جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الإيطالي، تأكيد مصادر من داخل النادي احتمالية مغادرة الألماني، فيما طرح اسمًا آخر لخلافته.

وأوضح مارزيو أن الاسم المطروح لتولي القيادة الفنية لـ«باريس سان جيرمان» خلفًا لتوخيل هو ماسيمليانو أليغري، المدير الفني الأسبق لـ«يوفنتوس» و«ميلان» الإيطاليين، الذي سيبقى دائمًا الخيار الأول للإدارة التي تحظى بإعجاب كبير تجاهه.

ولفت إلى وجود مشكلة وحيدة قد تعيق تحقيق رغبة الإدارة الباريسية، وهي انتظار المدرب الإيطالي لعرض من إنتر ميلان، حيث يحيط الغموض بمستقبل المدير الفني أنطونيو كونتي.

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