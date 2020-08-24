نادٍ إسباني يعلن تسريح لاعبيه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 08:42 مساء
نادي «مالقا» الإسباني. (تويتر)

أعلن نادي «مالقا»، الذي يلعب حاليًا في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، تسريح جميع لاعبيه المحترفين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأندلسي.

وأوضح النادي في بيان له، وفقًا لجريدة «آس» الإسبانية: «اضطر النادي لاتخاذ قرارات صعبة في الأشهر الأخيرة، وبهذه المناسبة، ستؤثر إعادة الهيكلة بشكل مباشر على تشكيلة الفريق الأول للرجال».

وأكمل: «تنضم عملية إعادة الهيكلة الجديدة هذه إلى الخطة الاقتصادية التي تسعى إلى إخراج النادي من الوضع المالي المعقد الذي يستمر في الانغماس فيه على الرغم من الجهود الأخيرة».

وأضاف: «يلتزم نادي ملقا لكرة القدم باتخاذ هذه الخطوة لصالح الكيان، ويأمل أن يتفهم المشتركون والمشجعون في النادي الأمر، ويدعمون هذا الجهد الجديد الذي يتمثل هدفه الوحيد في إنشاء هيكل مقبول وتنافسي يمكن من خلاله رد الجميل إلى نادي ملقا».

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