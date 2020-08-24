نيمار يخرج بأول تعليق بعد البكاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 11:50 صباحا
البرازيلي نيمار (إنترنت)

علق مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار جونيور، على الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كتب نيمار عبر حسابه الرسمي على تويتر: «الخسارة جزء من لعبة كرة القدم، حاولنا تقديم كل شيء في المباراة، وقاتلنا حتى النهاية، شكراً للجماهير على الدعم والحب من كل واحد منكم، ومبروك لبايرن ميونخ».

يذكر أن نيمار دخل في نوبة بكاء شديدة بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به بايرن ميونيخ مسجلا في الوقت ذاته عددا من الأرقام التاريخية بعد التتويج بالبطولة السادسة أوروبيا في تاريخ البافاري.

حقق بايرن ميونيخ دوري الأبطال للمرة السادسة في التاريخ، ليعادل رقم ليفربول الإنجليزي، كثالث أكثر الأندية الأوروبية تحقيقا للبطولة، بعد ريال مدريد 13 لقبا، وميلان الإيطالي 7 مرات، حيث حقق بايرن ألقابه أعوام 74، و75، و76، و2001، و2013، و2020.

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