بالفيديو.. لحظة تتويج بايرن ميونخ بطلا لدوري أبطال أوروبا 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 11:45 مساء
فريق بايرن ميونخ. (تويتر)

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم (2019 / 2020)، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أُقيمت في ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

سجل الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 من زمن المباراة، ليحقق بطل الدوري الألماني كأس دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، وفقًا لموقع «كورة» فإن هذا الهدف يحمل الرقم 500 لبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، موضحة أن بايرن بات ثالث فريق في تاريخ دوري الأبطال يصل لهذا الرقم، بعد ريال مدريد (567 هدفًا)، وبرشلونة (517 هدفًا).

وبفوزه بلقب دوري الأبطال، تخطى بايرن ميونخ عدد الألقاب التي حققها برشلونة الإسباني (5 ألقاب)، وعادل رقم ليفربول الإنجليزي (6 ألقاب)، ولا يسبقه سوى ريال مدريد الإسباني (13 لقباً) وميلان الإيطالي (7 ألقاب).

 

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