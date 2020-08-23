إصابة نجم برشلونة بفيروس كورونا

فريق برشلونة الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأحد، إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان كورونا ضرب النادي الكتالوني منذ أسابيع قليلة، حين أعلن النجم جان كلير توديبو إصابته بالفيروس، بعدما خضع إلى فحوصات طبية، قبل بدء المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وكشف برشلونة في بيان رسمي له، وفقًا لـ«فرانس برس»، أن البوسني الدولي ميراليم بيانيتش، مصاب بكورونا، قبل وصوله إلى إقليم كتالونيا بأيام قليلة.

وشدد النادي على أن بيانيتش لن يسافر إلى مدينة برشلونة، حيث سيخضع إلى الحجر المنزلي لمدة 15 يومًا، على أن يتم إجراء المزيد من الفحوصات، الفترة المقبلة.

يشار إلى أن بيانيتش انضم إلى برشلونة، الصيف الحالي، قادمًا من صفوف يوفنتوس، في صفقة تبادلية، تضمنت انتقال آرثر ميلو إلى السيدة العجوز.