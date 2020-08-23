روني يحذر بايرن ميونخ من هذا الثلاثي في نهائي دوري الأبطال

لاعبو باريس سان جيرمان. (أرشيفية : إنترنت)

يثق الإنجليزي وين روني، مهاجم منتخب إنجلترا السابق أن باريس سان جيرمان يملك السرعة والمهارة لاستغلال دفاع بايرن ميونيخ المتقدم خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقرر لها مساء اليوم الأحد.

وحذر روني، وفقًا لجريدة «صنداي تايمز»، أن ثلاثي هجوم سان جيرمان المكون من نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا لن يهدرو أي فرص خلال مباراة اليوم.

وقال روني: «يملك بايرن الأفضلية لأن أغلبية تشكيلته الأساسية شاركت في نهائي دوري الأبطال قبل ذلك، لكن لدي شعور بأن اللقب لباريس سان جيرمان»، مضيفًا: «الفائز بلقب دوري الأبطال 2008 مع مانشستر يونايتد ستكون مواجهة متقاربة، وأعتقد أنه بوجود نيمار ومبابي ودي ماريا، سيكون بوسع باريس سان جيرمان استغلال دفاع بايرن المتقدم. سيصنع (باريس) الفرص وسيستغلها».

وتابع: «ليس لدي شك أن الضغط سيصنع الفرص لبايرن لكن باريس سان جيرمان يجيد الاستحواذ بشكل يجعله يتعامل مع الأمر، وبمجرد أن يمر ستصبح الفرصة متاحة أمام مهاجميه».

وأضاف روني: «دي ماريا يمكن أن يكون هو حاسم الانتصار لباريس سان جيرمان.. إنه لاعب رائع.. إنه لا يكل في الملعب ويتميز في إنهاء الفرص ويملك رؤية ثاقبة ويدرك ما حوله بشكل رائع».