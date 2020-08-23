التشكيل الأقرب لسان جيرمان والبايرن في نهائي دوري الأبطال.. الليلة

كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية: إنترنت)

تختتم، اليوم الأحد، منافسات دوري أبطال أوروبا، نسخة 2019/2020، الأصعب بسبب فيروس «كورونا» التي أجلت المنافسات لفترة ليست بالقصيرة، عندما يلتقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي البطولة على ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية.

يخوض باريس سان جيرمان المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح في إطاحة نظيره لايبزيج الألماني في دور نصف النهائي بثلاثية نظيفة، بينما تفوق بايرن ميونخ على ليون الفرنسي بالنتيجة ذاتها وحجز بطاقة النهائي الثانية، لكن المحطة الأبرز أنه أطاح برشلونة من ربع النهائي بنتيجة ثقيلة وصلت إلى (2/8).

يدير المباراة تحكيميا، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو الذي لم يسبق له إدارة نهائي إحدى البطولات الأوروبية الكبرى.

التشكيل الأقرب لباريس سان جيرمان يدور في حراسة المرمى ريكو، وخط الدفاع يضم تيلو كيرير وتياغو سيلفا وبريسنيل كيمبيمبي وخوان بيرنات، وفي خط الوسط يضم ماركو فيراتي وماركينيوس وأندير هيريرا، وفي خط الهجوم أنخيل دي ماريا ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

أما التشكيل الأقرب لبايرن ميونخ فيضم في حراسة المرمى مانويل نوير، وفي خط الدفاع ألفونسو ديفيس وديفيد ألابا وجيروم بواتينغ وجوشوا كيميتش، وفي خط الوسط يضم تياغو ألكنتارا وليون جوريتسكا وإيفان بيريسيتش، وفي خط الهجوم يضم توماس مولر وسيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفسكي.