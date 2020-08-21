إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الإنتر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 11:07 مساء
مباراة إشبيلية وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي. (تويتر)

توج إشبيلية الإسباني بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي بعد مباراة مثيرة 3-2 الجمعة في النهائي الذي أقيم في كولن الألمانية بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

ويدين إشبيلية بتعزيزه الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في المسابقة والفوز به للمرة السادسة من أصل ست مباريات نهائية، إلى الهولندي، لوك دي يونغ، (12 و33) والبرازيلي دييغو كارلوس (74) اللذين سجلا الأهداف، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجل هدفي إنتر ميلان البلجيكي، روميلو لوكاكو (5 من ركلة جزاء)، والأوروغوياني دييغو غودين (36).

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