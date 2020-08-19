بايرن ميونخ يفوز على ليون بثلاثية.. ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال

مباراة بايرن ميونخ وليون في دوري الأبطال. (تويتر)

صعد فريق بايرن ميونخ الألماني، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق على ليون الفرنسي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعائ، على ملعب خوسيه ألفالادي، في العاصمة البرتغالية لشبونة في نصف نهائي البطولة.

جاء الهدف الأول لصالح البايرن في الدقيقة 18، عن طريق جنابري بعد استلامه تمريرة طولية من كيميتش في الجهة اليمنى لينطلق نحو وسط الملعب ويراوغ لاعبي الخصم حتى يصل إلى حدود منطقة الجزاء ليطلق تصويبة قوية بيسراه تسكن الشباك على يمين حارس مرمى ليون.

وفي الدقيقة 33، جاء الهدف الثاني لصالح العملاق البافاري عن طريق جنابري أيضًا بعد عرضية أرضية نموذجية من ايفان بيريسيتش من الجانب الأيسر تصل إلى ليفاندوفسكي الذي يفشل في إحرازها ويبعدها الحارس من أمامه لتعود إلى جنابري وحيدًا في منطقة الجزاء يضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 88 سجل البايرن هدفه الثالث عن طريق ليفاندوفسكي بعد عرضية عن طريق ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن من كيميتش يقابلها ليفا برأسية رائعة على يمين حارس المرمى.

وضرب بايرن ميونخ موعداً مع باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي ستحدد بطل دوري أبطال اوروبا لموسم 2019-2020، حيث تأهل الفريق الباريسي أيضاً أمس الثلاثاء، بفوزه على لايبزيج الألماني.