«يويفا» يدرس إقامة السوبر الأوروبي بحضور الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 10:15 مساء
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». (أرشيفية : إنترنت)

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لاستخدام لقاء كأس السوبر الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل «كمباراة تجريبية يمكن أن يتم السماح فيها بحضور عدد قليل من المتفرجين».

وأعلن الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، وفقًا لـ«آس»، أن جميع الاتحادات المحلية الأعضاء في «يويفا»، التي يبلغ عددها 55 اتحادا، ناقشت قضية عودة الجماهير إلى المباريات وسط جائحة فيروس «كورونا المستجد»، في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة «فيديو كونفرانس»، وفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح «يويفا» أنه «سيكون من السابق لأوانه» السماح للجماهير بالوجود في مباريات دوري الأمم المقبلة، المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه «ينبغي إجراء مباراة أو مباريات تجريبية لدراسة تأثير المتفرجين على البروتوكولات الطبية الحالية بدقة».

وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي يوم 24 سبتمبر المقبل بين الفائز بنهائي الدوري الأوروبي، الذي يجرى بعد غد الجمعة، والفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأحد المقبل.

وأضاف «يويفا» أن المشاركين في المؤتمر «أكدوا الحاجة لاتخاذ تدابير صارمة للنظافة والصحة» للسماح للجماهير بالعودة.

وبدأت بعض الدول بالفعل السماح للمشجعين بالعودة إلى المباريات، لكن «يويفا» يصر على إقامة منافسات الأندية الأوروبية، سواء في موسم 2019-2020، الجاري حاليا، والأدوار المؤهلة لمرحلة المجموعات لموسم 2020-2021، التي يتم لعبها حاليا أيضا، دون جمهور.

كما ناقش الاجتماع أيضا قضية الحجر الصحي في بعض البلدان مع «يويفا»، الذي أشار إلى أن الاتحادات الأهلية «تم تشجيعها على التواصل مع حكوماتها للحصول على إعفاءات».

وشدد «يويفا» على «حقيقة أن اللاعبين سيتم اختبارهم بانتظام على أي حال كجزء من بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشامل للعودة إلى اللعب».

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