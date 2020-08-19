استبعاد حامل اللقب 4 مرات من طواف فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 01:04 مساء
طواف سابق في فرنسا (أرشيفية : الإنترنت)

استبعد فريق إينيوس حامل لقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية أربع مرات البريطاني كريس فروم وبطل نسخة 2018 الويلزي غيراينت توماس من تشكيلة ضمت ثمانية دراجين في النسخة المقبلة المقررة بين 29 الجاري و20 سبتمبر المقبل، وتتمحور حول حامل اللقب الكولومبي إيغان برنال، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وشرح الفريق البريطاني اليوم الأربعاء في بيان بعد أيام قليلة من الاداء العادي للثنائي في سباق كريتيريوم دو دوفينيه الاعدادي لطواف فرنسا غيراينت توماس يستهدف طواف جيرو الإيطالي وفي ما يخص كريس فروم فهو يستهدف طواف فويلتا الاسباني.

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