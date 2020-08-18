باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب لايبزيغ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 11:03 مساء
مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ في دوري الأبطال. (تويتر)

بلغ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي.

جاء أول أهداف الفريق الفرنسي في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب ماركينيوس، برأسية رائعة على يسار الحارس غالاسكي بعد ضربة حرة مباشرة نفذها بإتقان دي ماريا.

وفي الدقيقة 43 جاء الهدف الثاني بعدما ارتكب الحارس غالاسكي خطأ قاتلا، الذي مرر الكرة بالخطأ لتذهب في النهاية إلى دي ماريا، الذي ينفرد ويسدد في الشباك، وفي الدقيقة 56 نجح اللاعب بيرنات في تسجيل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان بعد عرضية من دي ماريا.

باريس أنهى مغامرة لايبزيج، الذي وصل إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، ليضرب رجال المدرب الألماني توماس توخيل موعدًا مع الفائز من مباراة ليون ضد بايرن ميونخ، التي ستقام غدًا الأربعاء.

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