«كورونا» يضرب صفوف ليفربول

فريق ليفربول. (تويتر)

ضرب فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19)، معسكر ليفربول في النمسا، وذلك خلال استعدادات الفريق الأحمر لخوض الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت جريدة «ميرور» البريطانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ«جول»، عن ظهور إصابة بفيروس «كورونا» في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وحسب الصحيفة فإن الجهاز الطبي للفريق اكتشف الإصابة أثناء وجود الفريق في معسكره التدريبي بالنمسا.

وكانت إدارة ليفربول قد صرفت النظر عن إقامة معسكر في إيفيان بفرنسا، بعد تصاعد أعداد إصابات فيروس «كورونا» هناك، لتستقر في النهاية على إقامة المعسكر في النمسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص المصاب سيتم إخضاعه لفحص ثانٍ، وإذا كانت النتيجة إيجابية مرة أخرى، فإنه سيدخل الحجر الصحي إلى حين ثبوت شفائه الكامل من الفيروس المستجد.

وأوضحت أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن هوية المصاب، سواء كان لاعبًا أو أحد العاملين في الجهاز الفني.