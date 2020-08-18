موسم الدوري الفرنسي الجديد يبدأ نشاطه بتأجيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 02:37 مساء

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة الجمعة بين «مرسيليا» و«سانت إيتان» إلى منتصف سبتمبر بعد تأكيد ثلاث اصابات بفيروس «كورونا المستجد» في صفوف «مرسيليا. »

وقالت الرابطة، في بيان، إن المباراة ستقام على ملعب «فيلودروم»، الأربعاء 16 أو الخميس 17 سبتمبر رهنًا بتطور الظروف الصحية داخل نادي «مرسيليا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إلغاء الدوري الفرنسي، لهذا الموسم بشكل رسمي، وتعليق منافسات كرة القدم في فرنسا حتى سبتمبر المقبل.

وعقدت رابطة الدوري الفرنسي اجتماعات عدة، لتحديد تفاصيل الإلغاء، وتحديل بطل الدوري من عدمه، والإقرار بموضوع الهبوط والصعود.

يذكر أن «باريس سان جرميان» كان الأقرب للقب الدوري، حيث تصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، «مارسيليا»، مع تبقي 11 مباراة على النهاية، قبل الألغاء، ويعتبر الدوري الفرنسي أول مسابقة ضمن الدوريات الخمسة الكبرى «الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي» يتم إلغاؤها تمامًا في الموسم المنقضي.

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