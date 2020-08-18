زيدان يجدد اهتمامه ببوغبا بعد خروج مانشستر يونايتد

الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي (أرشيفية: الإنترنت)

جدد المدير الفني لـ«ريال مدريد» الإسباني زين الدين زيدان ​​إظهار اهتمامه بمواطنه الفرنسي ونجم خط وسط «مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا بعد خروجه من الدوري الأوروبي أمام «إشبيلية الذي تأهل إلى النهائي على حسابه، حيث يراقب زيدان بوغبا عن كثب منذ فترة من أجل الفوز بخدماته في النادي الملكي، حيث أعرب زيدان في عدة مناسبات عن اهتمامه بجعل اللاعب جزءًا من تشكيلة «ريال مدريد».

كان زيدان مستاءً من هزيمة لاعب «مانشستر يونايتد» بول بوغبا، لكنه أراد دعمه ببعض الكلمات التشجيعية بعد توديعه الدوري الأوروبي، حيث إن كليهما يحافظ على صداقة حميمة، حيث يريد التوقيع مع بوغبا، ويدرك أن توقيعه سيكون مفيدًا جدًّا في غرفة الملابس الخاصة لـ«ريال مدريد» لأنه يعلم ​كيف يحصل على أفضل النتائج منه، لكن يظل شراء بوغبا هذا الموسم معقدًا، ويتعين على «ريال مدريد» تحقيق أقصى استفادة من لاعبيه في كشوف المرتبات، ولا يستطيع رئيس النادي فلورنتينو بيريز تحمل التعاقدات الكبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا»، بحسب موقع «ديفنسا سنترال» الإسباني.

وفي مايو الماضي حدد «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، ثمن بيع نجمه الفرنسي بول بوغبا، لـ«ريال مدريد» و«يوفنتوس»، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويظل مدرب «مانشستر يونايتد»، أولي جونار سولشار، متمسكًا بإمكانية تمديد عقد بول بوغبا لمدة عام واحد حتى يونيو 2022، وإذا لم يتم تمديد عقده، فسيعرَض للبيع هذا الصيف، حيث يرغب «مانشستر» في استرداد مبلغ قدره نحو 65 مليون يورو مقابل بيع بول بوغبا، ويبقى الواجهة المقبلة إما «ريال مدريد» أو «يوفنتوس» ليكون على استعداد لدفع هذا المبلغ، على الرغم من الأزمة التي سببتها جائحة فيروس «كورونا».

وكان بوغبا اتخذ قرارًا حازمًا بمغادرة «مانشستر يونايتد» في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب عدم شعوره بالراحة في «أولد ترافورد»، ولكن انتهى به المطاف للاستمرار مع «الشياطين الحمر»، ولكنه عاد وطلب من وكيل أعماله، مينو رايولا، وضع الآليات اللازمة لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.