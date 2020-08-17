إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي

مباراة إنتر ميلان وشاختار في الدوري الأوروبي. (تويتر)

بلغ إنتر ميلان الإيطالي المباراة النهائية من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بفوزه الساحق على شاختار دانييتسك الأوكراني بخماسية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الإثنين في دوسلدورف في الدور نصف النهائي.

وسجل أهداف الإنتر لأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (19 و74) ودانيلو دامبروزيو (64) والبلجيكي روميلو لوكاكو (78 و84).

ويلتقي إنتر ميلان في النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل في كولن مع إشبيلية الإسباني الذي تغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1 الأحد.

ويسعى إنتر ميلان إلى إحراز لقب هذه المسابقة للمرة الأولى منذ عام 1998 عندما تغلب على مواطنه لاتسيو بثلاثية نظيفة.