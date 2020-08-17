برشلونة يقيل كيكي سيتين بشكل رسمي.. والإعلان عن البديل خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 08:31 مساء
كيكى سيتين. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسبانى، مساء اليوم الإثنين، إقالة كيكى سيتين، رسميًا من تدريب الفريق الكتالونى بعد السقوط المدوى أمام بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة (2-8)، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الجمعة الماضي.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا مساء اليوم، أعلن فيه بشكل رسمي موافقة مجلس إدارة النادي على رحيل كيكي سيتين، على أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتولى سيتين تدريب برشلونة فى يناير من العام الجاري، وقاد الفريق خلالها في 25 مباراة بجميع البطولات، حقق 16 انتصارا، بالإضافة إلى 4 تعادلات فيما تلقى 5 هزائم.

وكان مجلس إدارة نادى برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، عقد اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بمستقبل الفريق الكتالونى خلال الفترة المقبلة.

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