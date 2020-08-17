بتصويت الجماهير.. ماني يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، فوز السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز للموسم المنصرم، حسب التصويت الجماهيري للرابطة.

وحصل ماني، وفقًا لـ«روسيا اليوم» على أكبر نسبة من أصوات الجماهير، 41%، متفوقا على الدولي البلجيكي، كيفين دي بروين (27%)، نجم مانشستر سيتي وصيف بطل «البريمير ليغ»، وتلاهما في المركز الثالث مدافع ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، الذي حصل على 17%.

وشارك ساديو ماني في 35 مباراة مع ليفربول، بالدوري الإنجليزي في الموسم (2019-2020)، وأحرز 18 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة، ليساهم بذلك في تتويج «الريدز» بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليغ»، وذلك لأول مرة منذ عام 1990.

وكشفت رابطة المحترفين بذلك عن الفائز بجائزة أفضل لاعب حسب تصويت الجماهير، قبل أن تعلن لاحقا اسم المتوج بجائزة الرابطة حسب تصويت كل لاعبي الدوري.

يذكر أن كيفن دي بروين توج جائزة أفضل لاعب في «البريمير ليغ» هذا الموسم، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.