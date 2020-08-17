نبيل معلول يتسلم منتخب سورية دون «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 12:38 مساء
المدير الفني لمنتخب سورية نبيل معلول (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم شفاء لاعبي وإداريي منتخب سورية من فيروس «كورونا المستجد»، بعد أن تم عزلهم لمدة أسبوعين، قبل أن يخضعوا لفحوص جديدة جاءت نتيجتها سلبية، وكشف الاتحاد أوائل شهر أغسطس الجاري إصابة 4 لاعبين، و3 إداريين من منتخب سورية الأول، خلال المعسكر التدريبي في مدينة حلب.

اللاعبون المصابون بفيروس «كوفيد- 19» هم مارديك مردكيان لاعب حطين، ومحمد عنز وأحمد الأشقر وأحمد الأحمد لاعبو «الاتحاد»، فيما كان عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد، المصابين من داخل الكادر الفني والإداري، بحسب ما ذكرته «فرانس برس»، اليوم الإثنين.

وانتظم منتخب سورية بلاعبيه المحليين في معسكر تدريبي مغلق في مدينة اللاذقية، بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك استعدادًا لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وبتصدر منتخب سورية فرق المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين، والفليبين و3 نقاط لجزر المالديف، ولا شيء لغوام.

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